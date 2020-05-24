'كاهي وقيمر'.. صباح بغدادي في أول أيام العيد (صور)

تجولت عدسة الخليج 365 في حي الصدرية وسط العاصمة بغداد، ورصدت إقبال الناس على المطاعم التي تقدم الوجبة الصباحية الأشهر في العيد "الكاهي والقيمر"، إضافة الى المشويات. الصور أدناه بعدسة علي جاسم Advertisements



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