الرافدين: توقيع عقد مع وزارة الدفاع لتوطين رواتب منتسبيها

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم توقيع عقد مع وزارة الدفاع لتوطين رواتب منتسبيها واستلام رواتبهم الكترونيا عن طريق بطاقة الماستر كارد".

وأشار البيان، إلى أنه "بإمكان منتسبي الدفاع الاستفادة من الخدمات المالية التي يطلقها المصرف والتسهيلات الأخرى".

