عبدالرزاق هنأ بعيد الفطر: نحن في لبنان نفتخر بالمقاومة وبكل انجازاتها

تقدم رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ​ماهر عبدالرزاق​ بالتهنئة ب​عيد الفطر​ المبارك إلى كل عالمنا العربي والإسلامي وإلى كل الشعب ال​لبنان​ي. وأضاف "يجب أن نتعلم من عيد الفطر المبارك الدروس والعبر والمطلوب أن نتعالى عن خلافاتنا وأحقادنا ، فلنجعل من عيد الفطر المبارك منطلقاً لوحدتنا وجمعاً لكلمتنا ، وندعو جميع السياسيين في لبنان إلى التلاقي والتسامح والمحافظة على وحدتهم الوطنية وطالب كل القوى السياسية والحزبية بالعمل مع ​الحكومة​ حتى يتجاوز لبنان هذه الازمات ولأن نجاح الحكومة في حل الازمات هي مصلحة وطنية للجميع والرهان على فشل الحكومة هو رهان على انهيار لبنان وسقوط الهيكل على رؤوس الجميع".

كما توجه الشيخ الدكتور ماهر بالتهنئة بمناسبة ​عيد المقاومة والتحرير​، وقال: "نتوجه بهذه المناسبة بالتهنئة الى المقاومة وقيادتها والى ​الشعب اللبناني​ وكل عالمنا العربي والاسلامي ونؤكد ان ما حققته المقاومة عجزت عنه دول وجيوش ونحن في لبنان نفتخر بالمقاومة وبكل انجازاتها ونرفع رأسنا عالياً بين كل دول ​العالم​ ونعتز أننا من بلد المقاومة. وما حققته المقاومة من انتصارات يشكل مصلحة وقوة لكل الشعب اللبناني ولكل عالمنا العربي والاسلامي ، وأضاف إن تزامن عيد الفطر المبارك وعيد المقاومة والتحرير يؤكد لنا أننا أمة تملك مقومات القوة والنصر والتلاقي والتسامح والوحدة".

