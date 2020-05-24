النشرة: مدينة صيدا احتفلت بعيد الفطر وأمت الصلوات بالمساجد

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان المدينة احيت شعائر ​عيد الفطر​ المبارك، دون مظاهر

الفرح حيث اقيمت الصلوات في المساجد والقيت الخطب التي ركزت على الواقع الحياتي وسط تضرع الى الله لرفع الوباء والبلاء.

وشهدت المدينة حركة ناشطة صباحا مع فتح المساجد كافة ابوابها امام المصلين لاداء صلاة العيد، بناء على قرار ​دار الافتاء​ الاسلامية، دون الصلوات الجماعية مع الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات واحضار سجادة ​الصلاة​ دون المصافحة والعناق.

وأم مفتي صيدا واقضيتها ​الشيخ سليم سوسان​ الصلاة في مسجد الحاج ​بهاء الدين الحريري​ والقى خطبة العيد توجه المفتي فيها "الى جميع ال​لبنان​يين بشكل عام والى المسلمين بشكل بالتهنئة بالعيد.