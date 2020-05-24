افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان المدينة احيت شعائر عيد الفطر المبارك، دون مظاهر
الفرح حيث اقيمت الصلوات في المساجد والقيت الخطب التي ركزت على الواقع الحياتي وسط تضرع الى الله لرفع الوباء والبلاء.
وشهدت المدينة حركة ناشطة صباحا مع فتح المساجد كافة ابوابها امام المصلين لاداء صلاة العيد، بناء على قرار دار الافتاء الاسلامية، دون الصلوات الجماعية مع الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات واحضار سجادة الصلاة دون المصافحة والعناق.
وأم مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان الصلاة في مسجد الحاج بهاء الدين الحريري والقى خطبة العيد توجه المفتي فيها "الى جميع اللبنانيين بشكل عام والى المسلمين بشكل بالتهنئة بالعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مدينة صيدا احتفلت بعيد الفطر وأمت الصلوات بالمساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.