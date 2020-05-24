بايدن: ترامب فشل في اتخاذ الخطوات المطلوبة لمواجهة انتشار الفيروس

لفت مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأميركية، ​جو بايدن​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تجاهل تحذيرات خبراء ​الصحة​ والوكالات الاستخباراتية بشأن خطورة ​فيروس كورونا​". وأضاف "لقد هون ترامب من خطورة فيروس كورونا، وفشل في اتخاذ الخطوات المطلوبة لمواجهة انتشار الفيروس".

وأشار إلى أنه "لو تصرف ترامب بطريقة صحيحة، لأنقذ أرواح نحو 36 ألف أميركي، قتلهم وباء كورونا".