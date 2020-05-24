عبدالله: إقرار قانون العفو العام ضرورة ملحة

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "بعيدا عن الحسابات الفئوية، فأن إقرار قانون ​العفو العام​، هو ضرورة ملحة، وطنية وأجتماعية وصحية". وأمل "أن نتمكن في الهيئة العامة، أن ننجز ما عجزنا عنه في ​اللجان المشتركة​. المطلوب منا جميعا، الترفع والتفاهم وتغليب الحس الوطني على غيره".

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