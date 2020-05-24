استقبل مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ بعد عودته من ​مسجد محمد الأمين​ سفير ​السعودية​ ​وليد البخاري​ وسفير دولة ​الإمارات العربية المتحدة​ في لبنان ​حمد الشامسي​ مهنين ب​عيد الفطر​ السعيد وكانت مناسبة تم فيها التداول في الشؤون اللبنانية والعربية. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المفتي دريان استقبل سفير السعودية والامارات للتهنئة بعيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.