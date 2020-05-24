أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في خطاب ألقاه بمناسبة عيد الفطر، انه "كنا نتمنى أن نتبادل التهاني بالعيد ونصل أرحامنا، لولا ما تشهده بلادنا والعالم بأسره من وباء غير مسبوق، غير أن الوباء لن يمنعنا من التمسك بسنة نبينا في الفرح بقدوم العيد".
مشيراً الى "عدم نسيان من رحلوا عنا دون أن يتمكنوا من إكمال شهر الصيام من المصابين بالوباء في المستشفيات"، لافتاً إلى أنه يشعر "بقلق المواطنين على مستقبل أبنائهم وأعمالهم بسبب استمرار الحجر الصحي"، داعيا إياهم إلى "الصبر على تحمل ما تبقى من الإجراءات الاحترازية في يومي العيد، والالتزام بالحجر الصحي "لأيام إضافية معدودة" من أجل القضاء على وباء كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الجزائري: للإلتزام بالحجر أياما معدودة للقضاء على كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.