الرئيس الجزائري: للإلتزام بالحجر أياما معدودة للقضاء على كورونا

أكد ​الرئيس الجزائري​ ​عبد المجيد تبون​، في خطاب ألقاه بمناسبة ​عيد الفطر​، انه "كنا نتمنى أن نتبادل التهاني بالعيد ونصل أرحامنا، لولا ما تشهده بلادنا و​العالم​ بأسره من وباء غير مسبوق، غير أن الوباء لن يمنعنا من التمسك بسنة نبينا في الفرح بقدوم العيد".

مشيراً الى "عدم نسيان من رحلوا عنا دون أن يتمكنوا من إكمال شهر الصيام من المصابين بالوباء في ​المستشفيات​"، لافتاً إلى أنه يشعر "بقلق المواطنين على مستقبل أبنائهم وأعمالهم بسبب استمرار الحجر الصحي"، داعيا إياهم إلى "الصبر على تحمل ما تبقى من الإجراءات الاحترازية في يومي العيد، والالتزام بالحجر الصحي "لأيام إضافية معدودة" من أجل ​القضاء​ على وباء ​كورونا​".