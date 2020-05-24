"نيويورك تايمز" تستبدل المقالات والصور بأسماء ضحايا كورونا

كرست صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية صفحتها الأولى بالكامل لقائمة أسماء ضحايا فيروس كورونا.
ولفتت الصحيفة الى إنه "تم استبدال جميع المقالات والصور والرسومات المعتادة بقائمة أسماء ومقتطفات من نعيهم إحياء لذكرى المتوفين مع اقتراب أميركا من تسجيل 100 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا.
وأشارت مساعدة محرر بقسم الرسومات في الصحيفة، سيمون لاندون، الى أن الصفحة الأولى هي طريقة لإحياء ذكرى أكثر تميزا للبيانات المروعة.
وشددت الصحيفة في بيان على إن الصفحة نظمها باحث قام بتمشيط مصادر النعي وإعلانات الوفيات عبر الإنترنت وتجميع قائمة تضم حوالي ألف اسم.
بعد ذلك، عمل فريق من المحررين وثلاثة طلاب من خريجي الصحافة على صياغة العبارات الشخصية لكل ضحية.
في وقت سابق، مدد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، إجراءات الحجر الصحي في مدينة نيويورك حتى 13 حزيران وتم تخفيف الإجراءات في خمس مناطق بالولاية منذ اليوم.
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