"نيويورك تايمز" تستبدل المقالات والصور بأسماء ضحايا كورونا

كرست صحيفة "​نيويورك​ تايمز" الأميركية صفحتها الأولى بالكامل لقائمة أسماء ​ضحايا​ ​فيروس كورونا​.

ولفتت الصحيفة الى إنه "تم استبدال جميع المقالات والصور والرسومات المعتادة بقائمة أسماء ومقتطفات من نعيهم إحياء لذكرى المتوفين مع اقتراب ​أميركا​ من تسجيل 100 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا.

وأشارت مساعدة محرر بقسم الرسومات في الصحيفة، سيمون لاندون، الى أن الصفحة الأولى هي طريقة لإحياء ذكرى أكثر تميزا للبيانات المروعة.

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وشددت الصحيفة في بيان على إن الصفحة نظمها باحث قام بتمشيط مصادر النعي وإعلانات الوفيات عبر ​الإنترنت​ وتجميع قائمة تضم حوالي ألف اسم.

بعد ذلك، عمل فريق من المحررين وثلاثة طلاب من خريجي ​الصحافة​ على صياغة العبارات الشخصية لكل ضحية.

في وقت سابق، مدد حاكم ولاية نيويورك ​أندرو كومو​، إجراءات الحجر الصحي في مدينة نيويورك حتى 13 حزيران وتم تخفيف الإجراءات في خمس مناطق بالولاية منذ اليوم.