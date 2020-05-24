الأوبزرفر: مخاوف من اختلال محتمل بالتوازن بين عدد المواليد والوفيات بعد "كوفيد 19"

أشارت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانيّة، إلى "مخاوف من اختلال محتمل في التوازن بين عدد المواليد والوفيات بعد وباء "كوفيد 19"، خصوصًا بعد أن أدّى إزدياد الضغوط الاقتصاديّة خلال العقود الماضية إلى انخفاض معدّلات المواليد في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية".
ولفتت في مقال، إلى أنّ "بعض الناس لا يريدون إنجاب الأطفال لأسباب لا تُعدّ ولا تُحصى"، محذّرةً من أنّ "تأجيل إنجاب الأطفال من شأنه أن تخاطر النساء بالعقم لاحقًا، وبهذا يمكن للضغط الاقتصادي المكثّف على الشابات من النساء أن يفسد فرصهن في الأمومة إلى الأبد".
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