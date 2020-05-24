خالد بن سلمان: نتطلع إلى أن يعود العراق أحد أعمدة العرب قويا ناهضا

أعلن نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "تطلعه الى ان يعود العراق أحد أعمدة العرب قوياً ناهضاً، وأن يعيش شعبه الحياة التي يستحقونها بخير وسلام"، مشيراً الى ان "بلاده تقف مع العراق لدعمه في مسار التقدم والسلام والأخوة مع جيرانه العرب، لما فيه مصلحة العراق وشعبه العزيز".
هذا وبحث نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية ووزير النفط بالوكالة علي عبد الأمير علاوي، في العاصمة السعودية الرياض، في وقت سابق، آفاق تطوير العلاقات المشتركة في المجالات المختلفة، واستقرار أسواق النفط في ضوء اتفاق "أوبك +" الأخير.
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