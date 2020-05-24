خالد بن سلمان: نتطلع إلى أن يعود العراق أحد أعمدة العرب قويا ناهضا

أعلن نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "تطلعه الى ان يعود ​العراق​ أحد أعمدة العرب قوياً ناهضاً، وأن يعيش شعبه ​الحياة​ التي يستحقونها بخير وسلام"، مشيراً الى ان "بلاده تقف مع العراق لدعمه في مسار التقدم و​السلام​ والأخوة مع جيرانه العرب، لما فيه مصلحة العراق وشعبه العزيز".

هذا وبحث نائب رئيس ​مجلس الوزراء العراقي​ ​وزير المالية​ ووزير ​النفط​ بالوكالة علي عبد الأمير علاوي، في العاصمة ​السعودية​ ​الرياض​، في وقت سابق، آفاق تطوير العلاقات المشتركة في المجالات المختلفة، واستقرار أسواق النفط في ضوء اتفاق "​أوبك +​" الأخير.