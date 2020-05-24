"الإندبندنت": بدء محاكمة تاريخية اليوم لنتانياهو في قضايا فساد

لفتت صحيفة "الإندبندنت" البريطانيّة، إلى أنّ "اليوم الأحد سيكون يومًا لبدء محاكمة تاريخيّة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، كأوّل رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل أثناء وجوده في منصبه في قضايا فساد، من بينها تهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".
وأوضحت أنّ "هذه الخطوة تأتي بعد سنوات من التحقيقات والمداولات، رغم التأخير الّذي حدث في اللحظة الأخيرة بسبب وباء "كوفيد 19"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ توجيه الأمر إلى رئيس الوزراء للحضور بشخصه إلى محكمة محليّة في القدس، حيث يتوقّع أن يَشهد ذلك تركيزًا إعلاميًّا مكثّفًا".
وتساءلت الصحيفة "كيف وصلت إسرائيل إلى هذا الحد؟"، ثمّ أجابت قائلةً: "لقد كانت رحلة طويلة وعرة بدأت بتحقيق للشرطة بدأ قبل حوالي أربع سنوات، منذ البداية، نفى نتلنياهو خلالها بشدّة جميع الاتهامات". وركّزت على أنّ "ذلك كان توقيتًا صعبًا لبنيامين نتانياهو الّذي وَصف العمليّة بأنّها عمل سياسي يقوده خصومه اليساريّون"، منوّهةً إلى أنّ "نتانياهو لم يقم بحملة كافية لتفنيد لائحة الاتهام الموجهة إليه" .
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