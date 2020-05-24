سلطات فرنسا تفرض عزلا صحيا على القادمين إلى أراضيها من بريطانيا

أعلنت السلطات الفرنسية فرض حظر صحي على القادمين إلى أراضيها من بريطانيا بحيث يمتد إلى 14 يوما بداية من الثامن من الشهر المقبل لمحاولة مواجهة تفشي وباء كورونا.
واوضحت انها "ستفرض هذه الإجراءات بشكل ثنائي على القادمين من أي دولة تفرضه، مثل إسبانيا التي يخضع القادمون منها للحظر الصحي لأسبوعين في إجراء يبدأ تنفيذه الاثنين.
من جهتها، لفتت وزارة الداخلية الفرنسية إلى انها ستسمح باستئناف التجمعات الدينية بعد تعليق استمر شهرين نتيجة تفشي الوباء.
وبذلك يتم إلغاء الحظر المفروض على تلك التجمعات منذ آذار الماضي. وكانت باريس خففت بعضا من قيود العزل العام في وقت سابق من الشهر الجاري باستثناء دور العبادة، ما أثار انتقادات من تمييز حكومي ضد المتدينيين.
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