سلطات فرنسا تفرض عزلا صحيا على القادمين إلى أراضيها من بريطانيا

أعلنت السلطات الفرنسية فرض حظر صحي على القادمين إلى أراضيها من ​بريطانيا​ بحيث يمتد إلى 14 يوما بداية من الثامن من الشهر المقبل لمحاولة مواجهة تفشي وباء ​كورونا​.

واوضحت انها "ستفرض هذه الإجراءات بشكل ثنائي على القادمين من أي دولة تفرضه، مثل ​إسبانيا​ التي يخضع القادمون منها للحظر الصحي لأسبوعين في إجراء يبدأ تنفيذه الاثنين.

من جهتها، لفتت ​وزارة الداخلية الفرنسية​ إلى انها ستسمح باستئناف التجمعات الدينية بعد تعليق استمر شهرين نتيجة تفشي الوباء.

وبذلك يتم إلغاء الحظر المفروض على تلك التجمعات منذ آذار الماضي. وكانت ​باريس​ خففت بعضا من قيود العزل العام في وقت سابق من الشهر الجاري باستثناء دور العبادة، ما أثار انتقادات من تمييز حكومي ضد المتدينيين.