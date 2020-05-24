الرئيس الأرجنتيني يمدد العزل العام الإجباري في العاصمة حتى 7 حزيران

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز تمديد عزل عام إجباري في العاصمة بوينس أيرس حتى السابع من حزيران بعد أن شهدت المدينة زيادة مطردة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة.
هذا وفرضت الأرجنتين العزل العام في 20 آذار وكان من المقرر أن ينتهي اليوم الأحد على الرغم من أن المسؤولين خففوا القيود في بعض المناطق من البلاد.
وكانت الارجنتين قد تجاوزت عشرة آلاف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد يوم الجمعة بعد تسجيل أعلى زيادة يومية منذ بدء الجائحة.
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