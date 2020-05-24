بومبيو يعرب عن تقديره لتكيف المسلمين برمضان مع أزمة كورونا

أعرب ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​ ، عن تقديره لما وصفه بتكيف المسلمين خلال ​شهر رمضان​ وعباداته مع ظروف عالمية غيرتها جائحة ​كورونا​.

ولفت الوزير، في سياق بيان له بمناسبة تهنئة المسلمين حول ​العالم​ بمناسبة ​عيد الفطر​ ، إلى أن المسلمين خلال ذلك الشهر ركزوا على القيم الروحانية والتكافل والرحمة والكرم.

وأكد أن العيد يمثل تذكيرا بأهمية التعاون المجتمعي وخدمة الآخرين وحماية حرياتهم بما في ذلك حرياتهم الدينية وخصوصا في أوقات الأزمات. وأعرب بومبيو عن امتنانه للعديد من المنظمات الإسلامية في ​الولايات المتحدة​ والعالم، التي تقوم بمساعدة تلك الأقليات وإنقاذ أرواح أبنائها.