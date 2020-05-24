الصحة الإماراتية: تسجيل 812 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإماراتية انه "تم إجراء أكثر من 39 ألف فحص جديد، وتم رصد 812 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليصبح إجمالي ​الإصابات​ 28704، كما تم تسجيل 3 ​حالات​ وفاة جديدة ليصبح إجمالي الوفيات في البلاد 244"، مشيرة الى انه "تم شفاء 697 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 14495".

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