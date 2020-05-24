اجتماع عسكري في بيونغ يانغ لتعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكوري الشمالي

أفادت وسائل إعلام كورية شمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون استضاف اجتماعا عسكريا بحث خلاله اتخاذ اجراءات لتعزيز ​القوات المسلحة​ واحتواء التهديدات العسكرية الكبيرة أو الصغيرة من جانب القوى المعادية بشكل موثوق منه. وطرحت خلال الاجتماع سياسات جديدة لتعزيز زيادة الردع الحربي النووي للبلاد ووضع القوات المسلحة الاستراتيجية في حالة تأهب قصوى. وبحسب مصادر صحافية خاصة فإن "الاجتماع خلص إلى اتخاذ اجراءات حاسمة لزيادة قوة نيران المدفعية في ​الجيش الكوري الشمالي​".

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