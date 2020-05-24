الصحة اليمنية: ارتفاع إصابات كورونا إلى 212 والوفيات 39

أعلنت اللجنة اليمنية العليا لمواجهة وباء ​كورونا​ انه "خلال ​الساعات​ الأخيرة تم تسجيل 7 ​حالات​ جديدة، توزعت 5 في ​حضرموت​ بينها حالة وفاة، و2 في شبوة بينها حالة وفاة، كما تم تسجيل 4 ​وفيات​ لحالات إصابة سجلت سابقا كما يلي: 2 في حضرموت، 2 في تعز وبهذا يرتفع عدد حالات الإصابة الإجمالية إلى 212 حالة، بينها 39 وفاة و6 حالات تعاف".

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