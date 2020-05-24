خرج مئات المتظاهرين في هونغ كونغ إلى الشارع للاحتجاج على مشروع قانون الأمن القومي.
ويهدف مشروع القانون إلى منع "الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب" في هونغ كونغ، ردا على التظاهرات الحاشدة التي نظمتها المعارضة العام الماضي.
وقد أكدت رئيسة السلطة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام أنها مستعدة "لتعاون كامل" مع بكين من أجل تطبيق القانون الذي تعتزم السلطات الصينية تطبيقه. وأشارت كاري لام في بيان إلى أن اقتراح القانون "لن يؤثر على الحقوق والحريات المشروعة التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ"، وبررت تدخل البرلمان الصيني في الشؤون الدستورية لهونغ كونغ بأعمال العنف التي حدثت العام الماضي خلال التظاهرات.
كانت هذه تفاصيل خبر خروج تظاهرة في هونغ كونغ احتجاجا على مشروع قانون الأمن القومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.