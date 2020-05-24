خروج تظاهرة في هونغ كونغ احتجاجا على مشروع قانون الأمن القومي

خرج مئات ​المتظاهرين​ في ​هونغ كونغ​ إلى الشارع للاحتجاج على مشروع قانون ​الأمن​ القومي.

ويهدف مشروع القانون إلى منع "الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب" في هونغ كونغ، ردا على التظاهرات الحاشدة التي نظمتها المعارضة العام الماضي.

وقد أكدت رئيسة السلطة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام أنها مستعدة "لتعاون كامل" مع بكين من أجل تطبيق القانون الذي تعتزم السلطات الصينية تطبيقه. وأشارت كاري لام في بيان إلى أن اقتراح القانون "لن يؤثر على الحقوق والحريات المشروعة التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ"، وبررت تدخل البرلمان الصيني في الشؤون الدستورية لهونغ كونغ بأعمال العنف التي حدثت العام الماضي خلال التظاهرات.