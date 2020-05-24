اردوغان: العالم يتابع عن كثب مكافحتنا لـ"كورونا" ورؤيتنا لما بعد الوباء

أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، أنّ "العالم يتابع عن كثب مكافحة ​تركيا​ لفيروس "كورونا"، ورؤيتنا لمرحلة ما بعد الوباء".

وشدّد خلال مشاركته في اجتماع مع فرع "​حزب العدالة والتنمية​" في مدينة ​إسطنبول​، عبر تقنيّة الـ"فيديو كونفرانس"، على "ضرورة حماية المكتسبات الّتي حقّقتها بلاده في مكافحة "كورونا" وتعزيزها"، لافتًا إلى أنّ "تركيا ستفتتح يوم الأربعاء، جزيرة "ياسّي أدا" في بحر مرمرة باسمها الجديد "جزيرة الديمقراطية والحرية".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة التركية، في بيان أمس، أنّ "حصيلة الإصابات بـ"كورونا" ارتفعت إلى 155 ألفًا و686، إثر تشخيص ألف و186 حالة جديدة. كما أنّ حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 4 آلاف و308، إثر تسجيل 32 حالة جديدة".