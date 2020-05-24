رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليبي طالب مجلس الامن بحماية المدنيين

لفت رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليبي النائب يوسف العقوري ، الى إن القلق يسيطر على المشهد الحالي، خاصة بشأن أوضاع المدنيين في المنطقة الغربية وبالتحديد في ترهونة والأصابعة، في ظل احتمالية تعرضهم لأعمال انتقامية من قبل المجموعات المسلحة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن مثل هذه العمليات حدثت في صبراتة وصرمان حيث ارتكبت أفعال انتقامية بحق المدنيين وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وانتهكت القانون الدولي.
وأوضح أن تلك المجموعات غير منضبطة وتضم عناصر لها سوابق إجرامية وأخرى متطرفة،.
ودعا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ومجلس الأمن للقيام بواجباتهم تجاه حماية المدنيين، وملاحقة كل من ارتكب جرائم تنتهك القانون الإنساني، مستنكرا استهداف قوافل الإغاثة والأدوية المتجهة إلى مدينة ترهونة.
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