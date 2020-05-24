أعلنت متحدّثة باسم قوة العمل الحكوميّة لمكافحة فيروس "كورونا" في تايلاند، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء، "عدم تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، ليظلّ العدد الإجمالي للإصابات عند 3040 حالة، والوفيات عند 56، منذ تفشّي الوباء في كانون الثاني الماضي".
وأوضحت أنّ "اليوم الأحد هو رابع يوم خلال هذا الشهر لا يتمّ فيه تسجيل حالات إصابة يوميّة جديدة"، مشيرةً إلى أنّ "2921 مريضًا تعافوا وعادوا إلى بيوتهم منذ بدء تفشّي الفيروس".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات تايلاند أعلنت عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا لرابع مرة هذا الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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