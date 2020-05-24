اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي في أبين

علمت وكالة "سبوتنيك"، أن لجنة وساطة نجحت، في التوصل إلى اتفاق لوقف ​إطلاق النار​ بين ​الحكومة اليمنية​ الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، في محافظة أبين جنوب اليمن، بعد مواجهات استمرت نحو عشرة أيام.

وأفاد مصدر ​عسكري​ يمني لـ"سبوتنيك" بأن وقف إطلاق النار بين ​الجيش اليمني​، وقوات المجلس الانتقالي، يدخل حيز التنفيذ، فجر اليوم، أول أيام العيد، ولمدة ثلاثة أيام قابلة للتمديد.

وأضاف أن الاتفاق تضمن السماح بمرور المسافرين من مناطق المواجهات بين الطرفين، التي تمتد بين مدينتي شُقرة وزُنجبار الساحليتين شرق أبين.

وتشهد مناطق شرق مدينة زُنجبار مركز محافظة أبين، منذ 11 ايار الجاري، مواجهات وعمليات قصف متبادل بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي، خلفت قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، وسط اتهامات متبادلة بعرقلة تنفيذ اتفاق ​الرياض​ الموقع بين الحكومة والمجلس في 5 تشرين الثاني الماضي.