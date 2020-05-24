أشار وزير الصحة السوري نزار يازجي، إلى أن "موضوع إغلاق مرفأ طرطوس بعد الإشتباه بإصابة أحد عناصر الجانب الروسي بفيروس كورورنا، ليس بهذا الشكل"، لافتًا إلى أنه "لدى إجراء فحص لأحد عناصر الجانب الروسي في المرفأ أعطى نتيجة إيجابية ونسبة دقتها تصل إلى 70 بالمئة".
وأوضح يازجي أنه "حرصاً من وزارة الصحة على صحة العمال والصحة العامة للأهالي تم منع العمال من الخروج من المرفأ لحين إجراء الفحوصات لجميع المخالطين للحالة المشتبهة، وقد جاءت نتائج فحوصات جميع العاملين سلبية وتم السماح لهم بالخروج إلى منازلهم".
كما أفاد بأن "المرفأ يعمل بشكل طبيعي وسيتم إجراء اختبار بي سي أر ثانٍ للحالة المشتبهة يوم غد لتأكيد أو نفي إصابتها بالفيروس".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السورية: مرفأ طرطوس يعمل بشكل طبيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.