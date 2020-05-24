الصحة السورية: مرفأ طرطوس يعمل بشكل طبيعي

أشار ​وزير الصحة​ السوري ​نزار يازجي​، إلى أن "موضوع إغلاق مرفأ طرطوس بعد الإشتباه بإصابة أحد عناصر الجانب الروسي بفيروس كورورنا، ليس بهذا الشكل"، لافتًا إلى أنه "لدى إجراء فحص لأحد عناصر الجانب الروسي في المرفأ أعطى نتيجة إيجابية ونسبة دقتها تصل إلى 70 بالمئة".

وأوضح يازجي أنه "حرصاً من ​وزارة الصحة​ على صحة العمال و​الصحة العامة​ للأهالي تم منع العمال من الخروج من المرفأ لحين إجراء الفحوصات لجميع المخالطين للحالة المشتبهة، وقد جاءت نتائج فحوصات جميع العاملين سلبية وتم السماح لهم بالخروج إلى منازلهم".

كما أفاد بأن "المرفأ يعمل بشكل طبيعي وسيتم إجراء اختبار بي سي أر ثانٍ للحالة المشتبهة يوم غد لتأكيد أو نفي إصابتها بالفيروس".