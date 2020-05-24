وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رسالة تهنئة إلى المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. ولفت إلى ان "عيد الفطر، معروف بكونه مهرجان الإفطار"، وهو يأتي بعد ختام شهر رمضان المبارك - وهو شهر ملؤه الصوم والصلاة والتأمل وغيرها من الشعائر التقليدية".
وأوضح انه "على مدى الأسابيع والأشهر الماضية، بينما كنا نكافح الفيروس التاجي، كان اعتمادنا على إيماننا وعلى أقاربنا وأصدقائنا للمساعدة في إرشادنا خلال هذه الظروف غير المسبوقة"، لافتا إلى انه " بينما يحتفل المسلمون بعيد الفطر، نأمل أن يجدوا الراحة النفسية والقوة من خلال الصلاة والعبادة". وأضاف "الآن أكثر من أي وقت مضى يتم تذكيرنا بالسلام الذي يحقق الطمأنينة، والحب الذي يرتقي بالإنسان، والعلاقات الودية بين الناس والتي يجلبها الدين إلى حياتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب مهنئاً المسلمين بعيد الفطر: نأمل أن يجدوا الراحة النفسية بالصلاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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