ترامب مهنئاً المسلمين بعيد الفطر: نأمل أن يجدوا الراحة النفسية بالصلاة

وجه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، رسالة تهنئة إلى المسلمين في ​الولايات المتحدة​ وحول ​العالم​ بمناسبة الاحتفال ب​عيد الفطر​ المبارك. ولفت إلى ان "عيد الفطر، معروف بكونه مهرجان الإفطار"، وهو يأتي بعد ختام ​شهر رمضان​ المبارك - وهو شهر ملؤه ​الصوم​ و​الصلاة​ والتأمل وغيرها من الشعائر التقليدية".

وأوضح انه "على مدى الأسابيع والأشهر الماضية، بينما كنا نكافح الفيروس التاجي، كان اعتمادنا على إيماننا وعلى أقاربنا وأصدقائنا للمساعدة في إرشادنا خلال هذه الظروف غير المسبوقة"، لافتا إلى انه " بينما يحتفل ​المسلمون​ بعيد الفطر، نأمل أن يجدوا الراحة النفسية والقوة من خلال الصلاة والعبادة". وأضاف "الآن أكثر من أي وقت مضى يتم تذكيرنا ب​السلام​ الذي يحقق الطمأنينة، والحب الذي يرتقي ب​الإنسان​، والعلاقات الودية بين الناس والتي يجلبها ​الدين​ إلى حياتنا".