البرازيل تسجل 965 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت ​البرازيل​ 965 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. هذا ولا يمر يوم على البرازيل التي استخف رئيسها جايير بولسونارو بـ كورونا ووصفه بأنه "انفلونزا بسيطة" قبل شهرين، إلا ويزداد المستجد وحشية وشراسة فيها، إلى درجة أنه تمكن من إصابة 20,803 بيوم واحد، وفقا لما نقلته الوكالات عن وزارة الصحة في البلاد المكتظة بسكان يزيدون عن 210 ملايين، وبالرقم أصبحت البرازيل في الدرجة الثانية بعدد الإصابات بعد الولايات المتحدة، جاعلة الثالثة لروسيا، لذلك نام البرازيليون أمس على مقارنات مؤلمة.

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