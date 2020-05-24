عقيلة صالح: إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ليباشر عمله من أي مدينة حتى تحرير طرابلس

أعتبر رئيس ​مجلس النواب​ الليبي ​عقيلة صالح​ ان "النجاح في تشكيل مجلس رئاسي جديد و​حكومة​ وطنية وتوزيع عادل للثروة، سيمكننا من توفير الميزانيات للصرف على احتياجات المواطنين ودعم ​المؤسسة العسكرية​"، مشيراً الى انه "أقترح إعادة تشكيل المجلس ليباشر عمله من أي مدينة ليبية حتى تحرير ​طرابلس​، وان يتم تخفيض الإنفاق وخفض مرتبات المسؤولين بنسبة 20 في المئة للمرتب الذي يزيد عن 3000 دينار، وأن يتم تسخير الأموال لصرف المرتبات وإعادة تأهيل قطاعي التعليم و​الصحة​".

وشدد صالح على انه "نحارب الإرهابيين والمعتدين على بلادنا، وسنواصل الحوار مع ​الأمم المتحدة​ و​مجلس الأمن​ والمنظمات الدولية لإقناعهم بضرورة الوصول إلى حل وسحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي".