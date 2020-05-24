عقيلة صالح: إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ليباشر عمله من أي مدينة حتى تحرير طرابلس

أعتبر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ان "النجاح في تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وطنية وتوزيع عادل للثروة، سيمكننا من توفير الميزانيات للصرف على احتياجات المواطنين ودعم المؤسسة العسكرية"، مشيراً الى انه "أقترح إعادة تشكيل المجلس ليباشر عمله من أي مدينة ليبية حتى تحرير طرابلس، وان يتم تخفيض الإنفاق وخفض مرتبات المسؤولين بنسبة 20 في المئة للمرتب الذي يزيد عن 3000 دينار، وأن يتم تسخير الأموال لصرف المرتبات وإعادة تأهيل قطاعي التعليم والصحة".
وشدد صالح على انه "نحارب الإرهابيين والمعتدين على بلادنا، وسنواصل الحوار مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية لإقناعهم بضرورة الوصول إلى حل وسحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي".
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