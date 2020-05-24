السعودية تضبط أطنانا من المخدرات خلال شهر رمضان

أعلن حرس الحدود السعودي، ضبط أكثر من 5 أطنان من ​المخدرات​ والقبض على 174 مهربا خلال ​شهر رمضان​.

وأكد المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن "المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود ​السعودية​ البرية والبحرية بالمناطق الجنوبية الى ​جازان​ و​نجران​ وعسير أسفرت خلال شهر رمضان المبارك، عن إحباط عدة محاولات لتهريب طنين و40 كغ من مادة الحشيش المخدر و3 أطنان و288 كم من مادة القات المخدر".

وأضاف: "تم القبض على المتورطين فيها وعددهم 174 مهربا، بينهم 71 متهما من الجنسية اليمنية، و54 متهما من الجنسية السعودية، و43 متهما أثيوبي الجنسية، و6 متهمين من الجنسية الصومالية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للسعودية، والقبض عليهم وبحوزتهم الممنوعات رغم مقاومتهم لرجال حرس الحدود وتبادل ​إطلاق النار​ معهم"، مؤكدا "إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية".