أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه "لا يوجد حاليًا أي دليل يثبت أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يمكن أن ينتقل عن طريق المواد الغذائية أو أغلفتها".
ولتت المنظمة، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى ضرورة "اتباع ممارسات النظافة الشخصية الجيدة عند الذهاب للشراء من البقالة في عيد الفطر"، منوّهةً بضرورة "الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بين الشخص والآخر، مع تطهير مقابض عربات التسوق أو سلال التسوق كلما أمكن، وتجنب لمس العين أو الفم أو الأنف أو المتعلقات الشخصية".
كما نصحت "بتجنب الأطعمة المعروضة في متاجر الخدمة الذاتية المفتوحة مثل المخبوزات، والإستعاض عنها بالمنتوجات المغلفة".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: لا يوجد إثبات أن كورونا ينتقل عبر المواد الغذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.