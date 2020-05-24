الصحة العالمية: لا يوجد إثبات أن كورونا ينتقل عبر المواد الغذائية

أكدت ​منظمة الصحة العالمية​، أنه "‏لا يوجد حاليًا أي دليل يثبت أن ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، يمكن أن ينتقل عن طريق المواد الغذائية أو أغلفتها".

ولتت المنظمة، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى ضرورة "اتباع ممارسات النظافة الشخصية الجيدة عند الذهاب للشراء من البقالة في ​عيد الفطر​"، منوّهةً بضرورة "الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بين الشخص والآخر، مع تطهير مقابض عربات التسوق أو سلال التسوق كلما أمكن، وتجنب لمس العين أو الفم أو الأنف أو المتعلقات الشخصية".

كما نصحت "بتجنب الأطعمة المعروضة في متاجر الخدمة الذاتية المفتوحة مثل المخبوزات، والإستعاض عنها بالمنتوجات المغلفة".