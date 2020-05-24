3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين دون تسجيل وفيات

أعلنت ​لجنة الصحة​ الوطنية ​الصين​ية تسجيل 3 ​حالات​ إصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد19". فيما كشفت اللجنة عن عدم تسجيل ​وفيات​ جديدة بفيروس كورونا.

وأبلغت الصين عن 36 حالة جديدة بدون أعراض أمس السبت. وبدأت السلطات الصحية في إدراج حالات عديمة الأعراض في عددهم منذ نهاية آذار. وبذلك تكون الصين قد سجلت 4634 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وكانت الصين قد اعلنت منذ يومين انتصارها على فيروس كورونا المستجد الذي أثّر على اقتصادها بشكل كبير ويواصل تفشيه في العالم.