الشرطة الألمانية: توقيف 60 متظاهراً احتجوا على إجراءات العزل العام في برلين

أعلنت الشرطة الألمانية عن "توقيف نحو 60 محتجا شاركوا في مظاهرات خرجت بأنحاء برلين احتجاجا على القيود المفروضة لمواجهة كورونا"، مشيرة الى ان "المتظاهرون خرقوا التعليمات الرسمية التي تهدف لاحتواء الفيروس، في حين هاجم البعض الشرطة، وان اثنين من الشرطة أصيبا بجروح طفيفة".
هذا وأظهرت البيانات التي نشرها معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 638 حالة، ليصبح إجمالي الإصابات 177850 حالة.
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