آخر أرقام وفيات وإصابات كورونا حول العالم

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأميركية، بأن معدل الإصابات اليومية بفايروس كورونا انخفض إلى 99,5 ألف مقابل أكثر من 108 آلاف في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 5 ملايين و311624. ووفقاً للجامعة، فإن إجمالي الوفيات وصل إلى 342141، فيما تماثل مليونان و112279 شخصا للشفاء. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر إصابة بالوباء مع أكثر من مليون و622 ألف حالة، تليها البرازيل (347,4 ألف) وروسيا (335,8 ألف).



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