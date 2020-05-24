تسجيل 965 وفاة جديدة في البرازيل جراء كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 965 وفاة جديدة بفايروس كورونا المستجد يوم السبت، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد، إلى 22013 حالة.
وأضافت الوزارة، أنه يوجد الآن في البرازيل 347398 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا، أي بزيادة 16508 حالات عن يوم الجمعة، عندما تجاوزت البرازيل، روسيا لتصبح ثاني أكبر بؤرة لحالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم، بعد الولايات المتحدة.
ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي لحالات الإصابة والوفيات، أكبر مما تشير اليه الاحصاءات الرسمية، لأن قدرة البرازيل على إجراء الاختبارات ما زالت بطيئة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي لحالات الإصابة والوفيات، أكبر مما تشير اليه الاحصاءات الرسمية، لأن قدرة البرازيل على إجراء الاختبارات ما زالت بطيئة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
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