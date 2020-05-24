إصابة فنانة مصرية بفايروس كورونا

أعلنت أسرة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، إصابة الأخيرة بفايروس كورونا ونقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الاسماعيلية. وقالت أميرة ابنة الفنانة في حديث لموقع "اليوم السابع" المصري، إنها فوجئت فجر أمس بارتفاع شديد فى درجة حرارة والدتها تخطت الـ39 مئوية، وقامت على الفور بإجراء تحاليل لوالدتها فخرجت النتيجة إيجابية. ودعت أميرة المصريين إلى "الدعاء لوالدتها حتى تخرج من الأزمة المفاجئة التى لحقت بها"، مضيفةً أن "والدتها الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي متماسكة".

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