بايدن: تعامل ترامب مع كورونا من أعظم العمليات الفاشلة بتاريخ أميركا

أشار نائب الرئيس الأميركي الأسبق ​جو بايدن​، إلى أن "الرئيس ​دونالد ترامب​ فشل في اتخاذ الخطوات المطلوبة لمواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، الذي تحول إلى وباء عالمي".

ولفت بايدن، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "ترامب تجاهل تحذيرات خبراء الصحة والوكالات الاستخباراتية بشأن خطورة فيروس كورونا المستجد"، معتبرًا أن "تعامل ترامب مع أزمة كورونا، يعد واحدة من أعظم العمليات الفاشلة، التي شهدتها مؤسسة ​الرئاسة الأميركية​ عبر تاريخها بأكمله".

وكان بايدن نوّه في وقت سابق بأنه "لو تصرف ترامب بطريقة صحيحة، لأنقذ أرواح نحو 36 ألف أميركي، قتلهم وباء كورونا".