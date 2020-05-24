أشارت المراكز الاميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى أنه "لا يمكن التقاط فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بسهولة عبر ملامسة الأسطح أو الأشياء".
وأفادت المراكز بأنه من الممكن أن "يلتقط الإنسان الفيروس عبر ملامسة الأسطح أو الأشياء، ومن ثم ملامسة وجهه وفمه وعينيه، لكن هذه من الممكن ألا تكون الطريقة الأساسية لانتشار الفيروس"، منوّهةً بأنها لا تزال في طور اكتشاف هذا الوباء.
كما شددت على أن "كوفيد 19" لا ينتقل بسهولة من الإنسان إلى الحيوان وبالعكس"، لافتةً إلى أنها "واعية للعدد الضئيل من الحيوانات الأليفة التي تم تأكيد إصابتها بكورونا بما فيها الكلاب والقطط".
كانت هذه تفاصيل خبر المراكز الاميركية لمكافحة الأمراض: كورونا لا ينتشر بسهولة عن طريق ملامسة الأسطح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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