حاكم نيويورك: التجمعات التي تصل إلى 10 أفراد يجب أن تبقى آمنة

نصح حاكم ولاية ​نيويورك​ الأميركية ​أندرو كومو​ "السكان بأن يتحروا الحكم السليم ويطبقوا قواعد التباعد الاجتماعي عند وجودهم في تجمعات تصل إلى 10 أشخاص"، مشيراً الى "تسجيل 84 حالة وفاة في 22 اذار مقابل 109 ​وفيات​ في اليوم السابق، حيث تشهد الولاية اتجاها آخذا في الانخفاض في عدد الوفيات منذ تفشي الفيروس".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.