باسيل: حمى الله لبنان وأعان اللبنانيين على مواجهة الأزمات

وجه رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ عبر وسائل التواصل الاجتماعي معايدة للمسلمين بحلول ​عيد الفطر​، مضيفا: "حمى الله لبنان وأعان اللبنانيين على مواجهة الأزمات وأنقذ البشرية من وباءٍ غيَّر وجه العالم ​​​​​​".

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