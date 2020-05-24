النشرة: تساقط غزير للامطار وتدني في درجات الحرارة في حاصبيا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا انه "تشهد منطقة حاصبيا منذ ساعات الفجر تساقطا غزيرا للامطار مصحوبة برياح شمالية وتدني ملحوظ في ​درجات الحرارة​ مع زخات من حبات البرد أحيانا ما تسبب بخسائر مادية فادحة على مستقبل ​موسم الزيتون​ الذي بدأت ازهارها بالتساقط في حين تتطلب حرارة معتدلة خلال فترة العقاد. وبموازاة ذلك طلبت ​القوى الأمنية​ من السائقين اخذ الحيطة والحذر خوفا من خطر الانزلاقات على ​الطرقات​".

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