التحكم المروري: لتوخي الحذر والقيادة بهدوء على طريق خلدة- أنفاق المطار تفاديا للانزلاقات

طلبت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، من السائقين "مضاعفة الانتباه وتوخّي الحذر والقيادة بهدوء على ​طريق خلدة​ - أنفاق المطار، تفاديًا للانزلاقات بسبب تساقط الأمطار". وكانت قد أفادت الغرفة منذ بعض الوقت، بوقوع "تصادم بين 3 مركبات أوّل ​جسر خلدة​ باتجاه أنفاق المطار"، مبيّنةً أنّ "الأضرار ماديّة والعمل جار للمعالجة".

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