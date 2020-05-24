الحريري يؤدي صلاة عيد الفطر في مسجد الامام علي في الطريق الجديدة

يؤدي رئيس الحكومة السابق سعد الحريري صلاة عيد الفطر في مسجد الإمام علي في الطريق الجديدة بحضور رجال الدين والمصلين.
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