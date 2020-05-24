3329 حالة إصابة جديدة بكورونا و190 حالة وفاة في المكسيك

سجلت السلطات الصحية في ​المكسيك​ 3329 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد و190 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد ​حالات​ الإصابة إلي 65856 حالة و7179 حالة وفاة. وأصبحت المكسيك واحدة من الدول الـ10 الأكثر تضرراً بفيروس «كورونا» في ​العالم​، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية. ​​​​​​​هذا وتأتي الزيادة في حالات الإصابة والوفاة في أول أسبوع تبدأ فيه المكسيك إعادة فتح اقتصادها، فقد رفعت الإغلاق عن ​البلديات​ التي لم تسجل حالات إصابة أو سجلت إصابات قليلة، كما وضعت خططاً لإعادة بدء العمل في قطاعات السيارات والتعدين والبناء.​​​​​​​

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