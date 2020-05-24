طلبت ​غرفة التحكم المروري​ من المواطنين ​القيادة​ بحذر بسبب تساقط الامطار. وكانت مصلحة الارصاد الجوية قد أفادت أمس بأن الحوض الشرقي للمتوسط يتأثر صباح اليوم بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا ويتقدم باتجاه لبنان مصحوب بكتل هوائية معتدلة البرودة اعتباراً من السبت ويتحول الطقس تدريجياً الى متقلب وممطر أحيانا ليعود فينحسر تدريجياً مساء الاحد ثم يتحول الطقس الى مستقر ومعتدل الحرارة .​​​ كما توقعت انخفاض اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ( اي تكون دون معدلاتها الموسمية ) مع ضباب على المرتفعات،​​​​​​​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري تطلب من المواطنين القيادة بحذر بسبب تساقط الامطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.