أعلن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيان انه "لم يثبت شرعاً لدينا في لبنان رؤية هلال شهر شوال بالعين المجردة، وعليه فان يوم غد الاحد هو متمم لشهر رمضان، ويوم الاثنين هو عيد الفطر المبارك".
هذا، واعتذر الامام قبلان عن تقبل التهاني بالعيد بسبب جائحة كورونا والظروف الصعبة التي يعيشها وطننا والمنطقة، سائلا المولى ان يتقبل صيام الصائمين واعمالهم وان يحفظ وطننا واهلنا وبلادنا من كل بلاء ووباء وسوء.
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الاسلامي الشيعي: يوم الاثنين هو أول ايام عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.