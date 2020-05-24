المجلس الاسلامي الشيعي: يوم الاثنين هو أول ايام عيد الفطر المبارك

أعلن ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ في بيان انه "لم يثبت شرعاً لدينا في ​لبنان​ رؤية هلال شهر شوال بالعين المجردة، وعليه فان يوم غد الاحد هو متمم ل​شهر رمضان​، ويوم الاثنين هو ​عيد الفطر​ المبارك".

هذا، واعتذر الامام قبلان عن تقبل التهاني بالعيد بسبب جائحة ​كورونا​ والظروف الصعبة التي يعيشها وطننا والمنطقة، سائلا المولى ان يتقبل صيام الصائمين واعمالهم وان يحفظ وطننا واهلنا وبلادنا من كل بلاء ووباء وسوء.