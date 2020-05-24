شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت اللجنة إن من بين الحالات الجديدة حالتين واردتين من الخارج في حين كانت الثالثة منقولة محليا.
وأضافت أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض زاد من 28 حالة إلى 36 حالة يوم السبت. وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي 82974 حالة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.