شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان اليوم الأحد تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي يوم السبت بعد أول يوم من عدم تسجيل أي حالات جديدة منذ بدء تفشي المرض .

وقالت اللجنة إن من بين الحالات الجديدة حالتين واردتين من الخارج في حين كانت الثالثة منقولة محليا.

وأضافت أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض زاد من 28 حالة إلى 36 حالة يوم السبت. وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي 82974 حالة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.