شكرا لقرائتكم حكاية مضيفة محظوظة نجت بآخر لحظة من مأساة "الباكستانية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ما زالت فصول مأساة الطائرة الباكستانية التي تحطمت فوق كراتشي، الجمعة، تنكشف شيئا فشيئا على الرغم من مضي أيام على الكارثة.

فمن بين عشرات الباكستانيين الذين استقلوا طائرة في مطار لاهور بعد تخفيف قيود كورونا، من أجل قضاء عطلة عيد الفطر مع عائلاتهم في كراتشي، عاصمة الجنوب، برزت قصة "المضيفة المحظوظة"، التي أنقذ حياتها تغيير بسيط في جدول الرحلات.

لم تكن تعلم المضيفة مديحة إيرام، العاملة في الخطوط الباكستانية، أن صدفة تدخلت فحفظت حياتها، إذ حصل تغيير على جدول عملها أنقذها من الكارثة.

من تحطم "الباكستانية"

فقد كان من المقرر أن تسافر مديحة على متن الطائرة التي تحطمت، لكن تغييرا حدث في جدول توزيع المضيفات حلّ فذهبت بدلا منها زميلتها أنام مقصود والتي راحت ضحية في الحادث.

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وبحسب السلطات الباكستانية، فقد كان على متن الطائرة 51 رجلا و31 امرأة و9 أطفال، وبين هؤلاء مصرفيون وأطباء وباحثون وجنود وناشط في حقوق الإنسان.

جثث متفحّمة

كما تم التعرف على جثث 19 منهم، فيما العمل جار على التعرف على بقية الجثث التي تفحم بعضها بفعل الحريق.

مكان تحطم الطائرة الباكستانية

يشار إلى أن الطائرة الباكستانية التي راح ضحيتها ما يقارب الـ 97 شخصا، كانت تحطمت فوق كراتشي، الجمعة، فوق حي سكني تسبب إثر سقوطها بدمار هائل.

وتحولت الطائرة إلى كرة من اللهب إثر التحطم، ونجا من الحادث شخصان فقط.