القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الأحد 2020/5/24 04:39 ص بتوقيت أبوظبي الأحد 2020/5/24 04:39 ص بتوقيت أبوظبي

قال مسؤول بالمكسيك، السبت، إن السلطات الصحية سجلت 3329 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد. وأضاف أنه تم تسجيل 190 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلي 65856 حالة و7179 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المكسيك تسجل 190 وفاة و3329 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.