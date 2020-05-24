شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020 أكدت مصادر مقربة من الفنانة رجاء الجداوي إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements وأضافت المصادر أنه جرى نقل الفنانة إلى مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية. وكانت الفنانة هنأت الشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال برنامجها "نحاول" المذاع على الراديو 9090. وأوضحت أنها تشعر بسعادة وفرح بسبب حديثها مع الجمهور، وصناعتها لكحك العيد مع أسرتها.

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