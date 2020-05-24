بعد 8 سنوات اعتقال.. أحمد الجيزاوي المصري المعتقل في السعودية يصل القاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020

وصل منذ قليل، أحمد الجيزاوي المصري المعتقل في السعودية، إلى القاهرة، منذ 2011، المتهم في تهريب أقراص مخدرة محظورة بالسعودية.



حيث كان في استقباله عددًا من أسرته وأولاده، معربين عن ساعدتهم لرجوعه إلى أرض الوطن مرة أخري.

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وفي عام 2013، حكمت المحكمة العامة السعودية بجدة، بالسجن 5 سنوات وجلده 300 جلدة، وحكمت على شريكه بالسجن 6 سنوات، وجلده 400 جلده، كما حكمت المحكمة على المتهم الثالث بالسجن عامين و100 جلدة، وذلك لاشتراكهم في تهريب أقراص محظورة إلى السعودية.

كما ناشدت اسرة الجيزاوي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإفراج عنه والتدخل في أزمته.

وفي سياق آخر، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن 3157 سجينا من المحكوم عليهم، فيما يعد أكبر قرار عفو يتضمن أسماء من المحكومين خلال السنوات الأخيرة.