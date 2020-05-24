1127 وفاة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة

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واشنطن: سجّلت الولايات المتحدة السبت 1127 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال أربع وعشرين ساعة، ليرتفع بذلك إلى 97048 إجماليّ عدد الوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وفي المجموع، سُجّلت في البلاد رسمياً 1.621.658 إصابة بكوفيد-19، وهو العدد الأعلى في العالم، حسب الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرّاً.

وستُنكّس الأعلام حتى الأحد في البلاد تكريماً لضحايا الوباء.

ورغم الأعداد المرتفعة، بدأت الولايات الأميركية الخمسون رفع اجراءات العزل بشكل جزئي وتدريجي، وأبقت على بعض القيود على التجمّعات بهدف الحدّ من تفشي الوباء.

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وفي نيويورك الولاية الأميركية الأكثر تضررا من كوفيد-19 تراجعت الحصيلة اليومية للوفيات السبت إلى 84، وهي الحصيلة الأدنى منذ 24 آذار/مارس.

وفي وقت تعاني شركات أميركية كبيرة من الأزمة الناجمة عن تفشي الوباء، أعلنت مجموعة تأجير السيارات الأميركية "هيرتز" التي تأسست قبل أكثر من مئة عام والمعروفة في جميع أنحاء العالم، الجمعة أنها وضعت نفسها تحت نظام الإفلاس الأميركي نتيجة انتشار وباء كوفيد-19.

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